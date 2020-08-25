Украина Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября

2020-08-25 17:30 216

 

Во вторник, 25 августа, Кабинет министров Украины выступил с предложением продлить карантин в Украине до 1 ноября.

О таком предложении премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал президента Украины Владимира Зеленского на селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие на сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

Зеленский подчеркнул, что карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей.

"Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул он.

Уточняется, что украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

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