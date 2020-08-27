Мир Пожары в Калифорнии: ситуация вышла из под контроля, вмешались федеральные власти

2020-08-27 15:45 99

Как сообщает пожарная служба американского штата Калифорния, площадь природных пожаров увеличилась до 505,8 тысяч Га, погибли 7 человек, разрушены около двух тысяч зданий. Стихийное бедствие в Калифорнии заставила федеральные власти страны оказать помощь населению.

"Лесные пожары являются естественной частью ландшафта Калифорнии, сезон пожаров в Калифорнии и на Западе начинается раньше и заканчивается позже с каждым годом. Продолжительность пожарного сезона, по оценкам, увеличилась на 75 дней и соответствует увеличению масштабов лесных пожаров по всему штату", - говорится в сообщении.

В регионе с 15 августа огнем были уничтожены более 1,51 миллиона акров лесов, степей и частных участков, что по площади превышает территорию штата Делавэр. Кроме того огнем было разрушено более 1900 зданий, и погибло 7 человек.

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