Мир Неожиданное решение: ВВС Швеции нанесли авиаудар по эпицентру лесных пожаров

2018-07-26 15:46 120

Вооруженные Силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя.

"Кислород из огня можно удалить с помощью бомбы, и здесь этот вариант можно было попробовать, потому что огонь распространился на полигон. Наша предварительная оценка сейчас заключается в том, что это имело хороший эффект", - сказал руководитель пожарной и спасательной команды Йохан Шимански.

Вооруженные силы ранее использовали артиллерию для тушения небольших пожаров в районах военной стрельбы.

Сегодняшние испытания проводились на существующем поле для стрельбы, которое уже много лет используется для бомбардировки и артиллерии.