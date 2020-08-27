Украина Украинцам объяснили, какие факторы влияют на размер пенсии

2020-08-27 18:00 162

Начальница управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины Светлана Шута рассказала, какие факторы влияют на размер пенсии.

Об этом пишет Народная правда.

Отмечается, что пенсия у людей, которые долго работали на одном предприятии и одновременно вышли на пенсию может существенно отличаться.

Так, с подобной проблемой к консультантам ПФУ недавно обратился пенсионер из Луганской области заявив, что он с коллегами много лет работали в одной бригаде, получая одинаковую зарплату, однако пенсия в итоге у все разная.

«Мы много лет работали в одной бригаде, получали одинаковую зарплату, а пенсия у всех разная. Как такое может быть?», - задал вопрос мужчина.

В свою очередь, сотрудник фонда объяснила, что пенсия у двух человек не может быть одинаковой только потому, что они «определенный период времени работали в одной организации».

По ее словам, при назначении и исчислении размера пенсии к вниманию принимается вся трудовая деятельность человека. «Подчеркиваю, все: с первого дня оформления на работу до последнего. И то, что вы некоторое время работали вместе в определенной организации и получали за это одинаковую зарплату, не дает оснований говорить о том, что у вас должен быть одинаковый размер пенсии. Ведь каждый человек, который много лет работала вместе с вами, имеет свои индивидуальные данные: кто трудоустроился сразу после школы, кто-то учился, кто-то получил премию, а кто-то - нет. Кроме того, на размер пенсионной выплаты влияет и год выхода на пенсию».

Шута также рассказала, что определяющих факторов может быть достаточно много. В связи с этим пенсионные выплаты и не совпадают. К тому же, к пенсии могут установить надбавки и доплаты, существенно увеличивающие размер выплат. «Одинаковый размер пенсии - это минимальный размер, меньше которого человек не может получать, и максимальный, когда пенсия не может быть выше определенного показателя».

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире