Минздрав Украины обновил рекомендации для работы школ в новом учебном году. Соответствующие документы уже разосланы руководству школ. На его основе подготовлена своеобразная памятка, которую уже получили родители киевских школьников.
Учебные заведения которые начнут работать с 1 сентября в регионах, которых не попали в красную зону.
При этом, в условиях эпидемии коронавируса как самим школьникам, так и учителям и родителям, придется соблюдать ряд ограничений.
Приводим документ, в котором детально описаны требования, касающиеся учебного процесса и всего, что с ним связано.
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