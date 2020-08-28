Украина документ Работа школ с 1 сентября: полный список требований, правил и запретов

2020-08-28 11:43 324

Минздрав Украины обновил рекомендации для работы школ в новом учебном году. Соответствующие документы уже разосланы руководству школ. На его основе подготовлена своеобразная памятка, которую уже получили родители киевских школьников.

Учебные заведения которые начнут работать с 1 сентября в регионах, которых не попали в красную зону.

При этом, в условиях эпидемии коронавируса как самим школьникам, так и учителям и родителям, придется соблюдать ряд ограничений.

Приводим документ, в котором детально описаны требования, касающиеся учебного процесса и всего, что с ним связано.

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