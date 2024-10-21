МВФ выдвинул новые требования для дальнейшей финансовой поддержки Украины

Следующий год будет сложнее, чем нынешний, с точки зрения получения финансирования.
Международный валютный фонд обновил меморандум об экономической и финансовой политике в рамках пятого пересмотра кредитной программы.
Об этом идет речь на сайте организации.
До конца декабря 2024 года Украина должна принять закон о перезагрузке Счетной палаты, принять изменения в закон о правотворческой деятельности для обеспечения функциональной независимости НКРЭКУ и сформировать наблюдательный совет "Укрэнерго" в полном составе. В наблюдательном совете "Укрэнерго" должно быть семь членов: три от государства и четыре независимых (иностранных).
Одну задачу получил Национальный банк — до конца октября оценить ключевые финансовые и операционные риски для финансовой стабильности по разным сценариям и подготовить планы на случай непредвиденных ситуаций.
Также МВФ отсрочил два ранее установленных маяка, в частности аудит НАБУ (перенесли с конца сентября 2024-го на конец января 2025-го) и изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно истечения сроков досудебного расследования
Кроме того:
Напомним, МВФ завершил пятый пересмотр расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, позволив выделить Украине около 1,1 миллиарда долларов США. Эти средства будут направлены на поддержку бюджета.
В МВФ отмечают, что в первой половине 2024 года экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, благодаря продолжающемуся росту, умеренной инфляции и достаточным резервам, подкрепленным значительной внешней поддержкой. Тем не менее, прогноз к концу 2024 года и 2025 год ухудшился со времени четвертого пересмотра (июня), преимущественно из-за продолжительных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности в отношении войны.