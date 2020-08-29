Украина 29 августа - Ореховый Спас: что можно и нельзя делать в этот день

2020-08-29 11:00 549

29 августа — 242-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 124 дня.

До 15 октября 1582 года — 29 августа по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 29 августа по григорианскому календарю.

Международные дни

Международный день действий против ядерных испытаний утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2009 года.

В последние полные выходные августа в мире отмечается один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей.

Праздник в Украине

Профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации — празднуется в Украине в последнюю субботу августа.

Православные празднования

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы;

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944);

память мученика Диомида врача (298);

память мучеников 33-х Палестинских;

память преподобного Херимона Египетского (IV в.).

Что можно делать на Ореховый Спас

Люди в деревнях и дачники собирают урожай, ходят в лес за орехами. Этой традиции десятки веков. Можно и даже нужно собирать поспевшие плоды, а также накрывать праздничный стол. Ореховый Спас уже не застает Успенский пост, поэтому можно делать любые угощения на ваш вкус.

По традиции в храмах люди освящали фрукты, овощи, орехи, воду. Стоит посетить храм, помолиться о здравии. Очень важно делиться дарами природы с нуждающимися, с друзьями и родственниками. Это неотъемлемая часть праздника.

В этот день нет никаких запретов на работу по дому и в огороде. Можно трудиться весь день напролет, заниматься важными делами, убираться, стирать, мыть полы, наводить порядок.

В этот день на Руси всегда освящали колодцы. Люди следили за погодными приметами, а также провожали лето и встречали осень. Говорят, что если в этот день начнется сильный дождь, то осень будет теплой и благоприятной.

Заканчивают день традиционно мытьем в бане. Если бани нет, то обязательно нужно помыться. Говорят, что если этого не сделать, можно взять с собой старые проблемы и неудачи.

Что нельзя делать 29 августа:



Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2020/08/29/148986-chto-nelzya-i-chto-mozhno-delat-v-orexovyj-spas-29-avgust

Ссориться, так как весь негатив может вернуться к обидчику,

Нецензурно выражаться и сквернословить,

Отказываться от работы, ведь этот праздник– время сбора урожая,

Отправляться в лес без оберега – согласно поверьям, в это время там можно встретить нечисть,

Отказывать нуждающимся в помощи.

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