Украина В Киеве могут снова отправить метро на карантин: Кличко рассказал, когда

2020-08-29 11:29 267

 

Закроют метро в Киеве или нет – зависит от способности столичных больниц справляться с наплывом больных коронавирусом. От этого зависит и работа наземного общественного транспорта.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв (заболеваемости Covid-19 – ред.), то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизнь людей", – заявил мэр Виталий Кличко в эфире Радио Свобода.

Он пояснил, что под взрывом понимает ситуацию, когда "количество коек, количество врачей будет меньше количества пациентов".

При этом Кличко четко не ответил на вопрос, остановится ли общественный транспорт в Киеве, если город попадет в красную зону карантина.

По его словам, "исключительно мэры городов, на местах, чувствуют и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было".

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