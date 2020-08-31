Украина Перевозчики Киева и области затребовали компенсировать убытки от карантина

2020-08-31 21:39 282

Ассоциация автоперевозчиков города Киева и Киевской области зарегистрировала письма в МОЗ, Мининфраструктуры и Кабмин с просьбой ослабить карантин при перевозке пассажиров на автобусных маршрутах городского, пригородного, междугородного и международного сообщения.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации, карантинные ограничения являются слишком жесткими и усугубляют критическое состояние транспортных пассажирских компаний. Также в письме к правительству отмечается, что карантин является опасными для пассажиров, поскольку Кабмин не принял и не установил никаких мер по блокированию и запрету работы "нелегального" автомобильного пассажирского транспорта.

"Сейчас автомобильная пассажирская отрасль в очень тяжелом состоянии. До настоящего времени правительство не ввело ни одного мероприятия в защиту перевозчиков, а с введением новых противоэпидемических мероприятий, еще более ухудшит это состояние", - отметили в ассоциации.

В Союзе автоперевозчиков также попросили поддержать транспотные компании, которые "пытаются выжить в условиях карантинных ограничени, а также оказать содействие в организации срочной встречи с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

Также правительство попросили взять пример по организации пассажирских перевозок с европейских стран и внедрить его в нашей стране.

"Просим разработать соответствующие программы поддержки на уровне государства и помочь частным перевозчикам частично компенсировать убытки, а также исключить банкротство многих предприятий, работающих в сфере пассажирских перевозок", - говорится в письме.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Киеве могут снова отправить метро на карантин: Кличко рассказал, когда

2020-08-29 15:00 1122

В школах Киевской области уроки в сентябре будут проводить на свежем воздухе

2020-08-27 22:00 831

На трассе Киев-Харьков расстрелян автобус с людьми, есть погибшие

2020-08-27 20:35 1149

В Киевской области могут усилить карантин

2020-08-27 19:00 621

Еще новости в разделе "Украина"

Перевозчики Киева и области затребовали компенсировать убытки от карантина

2020-08-31 21:39 282

На Буковине учебный год в школах начнется в дистанционном режиме

2020-08-31 21:14 261

ПОЛНЫЙ СПИСОК Как с 1 сентября будут работать украинские школы - озвучены все требования МОЗ

2020-08-31 17:46 1275

Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины

2020-08-31 17:14 357
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Перевозчики Киева и области затребовали компенсировать убытки от карантина 2020-08-31 21:39 282
На Буковине учебный год в школах начнется в дистанционном режиме 2020-08-31 21:14 261
ПОЛНЫЙ СПИСОК Как с 1 сентября будут работать украинские школы - озвучены все требования МОЗ 2020-08-31 17:46 1275
Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины 2020-08-31 17:14 357

Лента

22:12 Кто определяет круг людей, с которыми контактировал зараженный коронавирусом
21:39 Перевозчики Киева и области затребовали компенсировать убытки от карантина
21:14 На Буковине учебный год в школах начнется в дистанционном режиме
20:47 Требования к школьникам в регионах с зеленым , желтым и красным уровнями
20:16 В Украине зафиксировали новые случаи повторного инфицирования медиков
19:44 У Путина уверяют, что спецназ для спасения Лукашенко пока отправлять не станут
19:15 Испытания вакцины от covid-19: новый препарат получили 49 добровольцев
18:43 В Германии снова ввели масочный режим, нарушителей будут штрафовать
18:12 У Зеленского пояснили заявление Фокина о полной амнистии для сепаратистов
ПОЛНЫЙ СПИСОК 17:46 Как с 1 сентября будут работать украинские школы - озвучены все требования МОЗ