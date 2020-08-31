Украина Перевозчики Киева и области затребовали компенсировать убытки от карантина

2020-08-31 21:39 282

Ассоциация автоперевозчиков города Киева и Киевской области зарегистрировала письма в МОЗ, Мининфраструктуры и Кабмин с просьбой ослабить карантин при перевозке пассажиров на автобусных маршрутах городского, пригородного, междугородного и международного сообщения.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации, карантинные ограничения являются слишком жесткими и усугубляют критическое состояние транспортных пассажирских компаний. Также в письме к правительству отмечается, что карантин является опасными для пассажиров, поскольку Кабмин не принял и не установил никаких мер по блокированию и запрету работы "нелегального" автомобильного пассажирского транспорта.

"Сейчас автомобильная пассажирская отрасль в очень тяжелом состоянии. До настоящего времени правительство не ввело ни одного мероприятия в защиту перевозчиков, а с введением новых противоэпидемических мероприятий, еще более ухудшит это состояние", - отметили в ассоциации.

В Союзе автоперевозчиков также попросили поддержать транспотные компании, которые "пытаются выжить в условиях карантинных ограничени, а также оказать содействие в организации срочной встречи с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

Также правительство попросили взять пример по организации пассажирских перевозок с европейских стран и внедрить его в нашей стране.

"Просим разработать соответствующие программы поддержки на уровне государства и помочь частным перевозчикам частично компенсировать убытки, а также исключить банкротство многих предприятий, работающих в сфере пассажирских перевозок", - говорится в письме.

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