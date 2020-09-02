Мир В ЕС вступили в силу новые требования к авто, штрафы достигнут 30 тысяч евро

2020-09-02 08:12 81

Новое законодательство по контролю безопасности и экологичности автомобилей в Евросоюзе вступило в силу.

Как сообщает ЕП, отныне Еврокомиссия сможет проводить проверки новых авто, инициировать отзыв автомобилей в рамках всего ЕС и накладывать штрафы в размере до €30 тысяч за авто, если правила нарушены, отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Среди ключевых нововведений - новая система независимого тестирования автомобилей перед допуском на рынок, в том числе дополнительный пересмотр разрешений на эксплуатацию, выданных национальными органами.

Страны-члены ЕС должны будут регулярно проверять определенное количество автомобилей и принимать меры против нарушителей, не дожидаясь реакции органа, выдавшего разрешение на эксплуатацию.

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