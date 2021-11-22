Коронавирус В Украине изменят карантинные нормы в «желтой» зоне и правила перевозки пассажиров

2021-11-22 21:40

 

Планируется, что требования для проезда в транспорте ослабят, однако регионы «желтой» зоны ожидает усиление ограничений.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что в ближайшее время во Львовской и Луганской областях ослабят ограничения — они из «красной» зоны карантина перейдут сразу в «желтую». Однако, по словам Ляшко, в этих регионах планируют изменить правила попадания в админздания, развлекательные заведения и на массовые мероприятия – если раньше в «желтой» зоне карантина нужно было иметь по меньшей мере одну прививку, то теперь нужно будет предъявлять документ о полной вакцинации.

Требование предоставлять COVID-сертификаты для проезда в городском транспорте также будет пересмотрено, а для поездок между областями оно останется обязательным.

«Межрегиональное надолго, и мы будем удерживать эту ситуацию, пока не будет спада заболеваемости коронавирусом. Но в Минздрав обратились мэры некоторых городов, чтобы пересмотреть вопрос проезда в городском транспорте. Мы будем идти навстречу, поскольку приближаются холода. Мы переходим на такой этап, когда говорим: «пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных», – сообщил министр.

Напомним, 15 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине впервые за три месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. По его словам, это положительный сигнал, свидетельствующий о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Украине.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса двумя дозами, введут «бонус».

С 19 декабря они смогут получить тысячу гривен – через приложение «Дия». Для пенсионеров обещают альтернативную возможность получить деньги при отсутствии смартфона.

Впоследствии народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк поделился «инсайдом от Кабмина» о том, как будет реализовываться объявленная Зеленским идея о «тысяче за вакцинацию».

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