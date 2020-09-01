Украина Подъем танкера Delfi: экологи рассказали об уровне загрязнения Черного моря

2020-09-01 15:14 210

Глава госэкоинспекции Андрей Малеванный заявил, что подъем затонувшего танкера Delfi не вызвал загрязнения воды в Черном море. 

"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнение или превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не выявлено", - отметил Малеванный  на своей странице в Facebook..

Также он рассказал, что после того, как затонувшее судно наконец поставили на ровный киль, следующим шагом будет транспортировка танкера из акватории у пляжа "Дельфин".

"26 августа затонувшее возле Одессы судно наконец поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера. Следующий шаг - его транспортировка из акватории у пляжа "Дельфин", - отметил глава Госэкоинспекции.

Напомним, 22 ноября 2019 года танкер Delfi находился в акватории порта "Южный", но из-за мощного шторма его отнесло в сторону Одессы и он сел на мель. В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль. Одесские власти обещали забрать танкер до 25 июня, если это не сделает его владелец. Позже сообщалось о планах вытащить танкер до 20 июля. 

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию лично проконтролировать подъем судна Delfi в Одессе. 24 июля у судовладельца была последняя попытка, чтобы поднять судно. Но танкер так и не подняли. 26 августа затонувший в Одессе танкер Delfi удалось поставить на киль.

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