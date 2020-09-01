Украина Киев установил температурный рекорд 1 сентября

2020-09-01 19:00 294

 

Новый температурный рекорд установлен 1 сентября в Киеве — ночь на первый день осени в столице оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений климатологов.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что ночь на первый день осени оказалась самой теплой за 140 лет.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9°С. Предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9°С превышено аж на 3,0°С", - говорится в сообщении.

Также климатологи подвели погодные итоги августа, который в Киеве оказался достаточно теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°С, что на 2,8°С превышает климатическую норму.

Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +11°C, а жарче всего — 20 августа. Тогда максимальная температура после полудня поднялась до +34,1°С и установила летний рекорд, — отметили климатологи.

Всего в августе было девять дней с температурой выше 30 °C. Осадков в столице за последний месяц лета выпало лишь 45% климатической нормы.

Ранее сообщалось, что киевская школа не открылась из-за коронавируса среди учителей. Так, в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогов, причем отмечается, что они контактировали с 21 работником школы.

Напоминаем, что бунтовавший против карантина мэр Тернополя Сергей Надал подхватил COVID-19. О своем диагнозе сам мэр заявил в Facebook в обращении к жителям города.

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