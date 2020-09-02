Израиль пропустил в Палестину первые грузовики с товарами и бензовозы

Власти Израиля приняли решение ослабить блокаду сектора Газа, соблюдая условия соглашения о прекращении огня с движением ХАМАС.
"В службах безопасности Палестины рассказали, что Израиль открыл коммерческий пункт пересечения границы Керем Шалом и разрешил поставку в анклав горючего и других важных товаров", – сообщает Синьхуа.
Отмечается, что Израиль пропустил в Палестину грузовики с товарами и бензовозы, отменив запрет, действовавшей 20 дней.
После обострения противостояния между ХАМАСом и Израилем, Иерусалим усилил свои меры касаемо сектора Газа, чтобы заставить ХАМАС прекратить запускать воспалительные воздушные шары и самодельные снаряды на юг Израиля
Также Израиль запретил рыбалку вблизи сектора Газы, а также доставки строительных материалов и других видов продукции, за исключением продуктов питания и лекарств.
"Источники рассказали Синьхуа, что после разрешения на доставку в Газу горючего, единственная электростанция начнет работу после того, как производство электроэнергии для более 2 млн жителей анклава было прекращено 16 августа", – заключает Синьхуа.
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