Мир Навального и Скрипалей отравили секретным российским боевым ядом

2020-09-03 08:11 87

Депутаты Европарламента Дэвид Макаллистер и Андрюс Кубилюс провели аналогию ситуации российского оппозиционера Алексея Навального с отравлением Скрипалей и российского экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. 

"Дело господина Навального, к сожалению, не стало первым актом насилия в отношении представителей российской политической оппозиции и произошло в разгар широкомасштабных репрессий против журналистов и инакомыслящих в России. Это дело, к сожалению, не стало и последним, поскольку еще один ведущий российский оппозиционный блогер, господин Егор Жуков, был избит 30 августа недалеко от своего дома в Москве", - говорится в заявлении депутатов, которое обнародовало Deutsche welle.

В ЕП отметили "тревожное сходство" ситуации вокруг Навального с отравлениями бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, журналистки Анны Политковской и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

Напомним, сейчас российский оппозиционер Алексей Навальный находится в состоянии искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом серьезной опасности для жизни нет. 30 августа, Россия попросила Германию предоставить результаты анализов оппозиционера Алексея Навального.

Немецкий токсиколог, профессор клинической токсикологии Технического университета Мюнхена Флориан Айер в интервью Deutsche welle отметил, что в группу ингибиторов холинэстеразы, которая была обнаружена в организме политика, входят лекарства, некоторые из которых используются при терапии болезни Альцгеймера, а также фосфорорганические соединения. Эти вещества можно найти, например, в инсектицидах, пестицидах, а также в боевых ядах. К той же группе относится и отравляющее вещество "Новичок".

Ранее издание Der Spiegel писало, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить тем же ядовитым веществом, что болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году.

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