В Польше почти на треть сократили обязательный карантин из-за коронавируса

В Польше обязательный карантин из-за коронавируса сократили с 14 до 10 дней, сообщает "Польское радио".
"Обязательный карантин в Польше уменьшили с 14 до 10 дней, а время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированного коронавирусом человека", - говорится в сообщении.
Так, люди, которые будут находиться на изоляции, смогут получить онлайн-консультацию от врача, который и будет определять сроки самоизоляции.
Изоляция инфицированных пациентов без симптомов будет заканчиваться через 10 дней.
В Минздраве страны уверяют, что такие изменения соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологов.
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