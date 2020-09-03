Мир В Польше почти на треть сократили обязательный карантин из-за коронавируса

2020-09-03 14:15 174

В Польше обязательный карантин из-за коронавируса сократили с 14 до 10 дней, сообщает "Польское радио".

"Обязательный карантин в Польше уменьшили с 14 до 10 дней, а время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированного коронавирусом человека", - говорится в сообщении.

Так, люди, которые будут находиться на изоляции, смогут получить онлайн-консультацию от врача, который и будет определять сроки самоизоляции.

Изоляция инфицированных пациентов без симптомов будет заканчиваться через 10 дней.

В Минздраве страны уверяют, что такие изменения соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологов.

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