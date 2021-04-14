Украина Еще две области вскоре могут перейти из "оранжевой" зоны карантина в "красную"

2021-04-14 14:21

Черкасская и Донецкая области Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина, но по показателям соответствуют попаданию в "красную".

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в указанных областях более трех дней превышены два показателя COVID-19.

На Донетчине превышен показатель по коэффициенту выявления случаев заражения – за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций – 73,9%, 75,5% и 76,1% при норме 60%.

Соответствующие показатели завышены и в Черкасской области: коэффициент случаев инфицирования – 22,9%, 25% и 23,2%, уровень госпитализаций – 92,3%, 91,8% и 89,7%.

Добавим, что состоянию на 14 апреля в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три региона – Закарпатье, Ивано-Франковщина и Херсонщина. Остальные – "оранжевые".

 "Красную" зону вводят, если минимум два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:

  1. загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;
  2. более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
  3. рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;
  4. коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;
  5. менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения.

Основные запреты "красной" зоны карантина:

  • прием посетителей заведениями общепита;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов и рынков;
  • работа заведений культуры;
  • проведение массовых мероприятий;
  • проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей);
  • посещение образовательных учреждений.
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