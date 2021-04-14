Еще две области вскоре могут перейти из "оранжевой" зоны карантина в "красную"

Черкасская и Донецкая области Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина, но по показателям соответствуют попаданию в "красную".
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в указанных областях более трех дней превышены два показателя COVID-19.
На Донетчине превышен показатель по коэффициенту выявления случаев заражения – за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций – 73,9%, 75,5% и 76,1% при норме 60%.
Соответствующие показатели завышены и в Черкасской области: коэффициент случаев инфицирования – 22,9%, 25% и 23,2%, уровень госпитализаций – 92,3%, 91,8% и 89,7%.
Добавим, что состоянию на 14 апреля в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три региона – Закарпатье, Ивано-Франковщина и Херсонщина. Остальные – "оранжевые".
"Красную" зону вводят, если минимум два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд:
Основные запреты "красной" зоны карантина: