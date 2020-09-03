Украина При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный

2020-09-03 16:30 204

 

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали пропавшим без вести. Его тело нашли под завалами блиндажа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

По словам побратимов военного, когда пожар приближался к позициям ВСУ, он эвакуировал военное имущество.

 Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали пропавшим без вести. Его тело нашли под завалами блиндажа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

По словам побратимов военного, когда пожар приближался к позициям ВСУ, он эвакуировал военное имущество.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Рада приняла за основу законопроект о переводе трудовых книжек в электронный формат

2020-09-02 18:00 828

Новая компенсация на счета ПриватБанка, появилось разъяснение: "Пять тысяч гривен получат..."

2020-09-01 19:30 5781

В Украине начали ужесточать карантин - запрещены концерты, закрыты кафе и рестораны

2020-09-01 08:39 774

Перевозчики Киева и области затребовали компенсировать убытки от карантина

2020-08-31 21:39 741

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев из городского транспорта решили пересадить на такси и электробусы

2020-09-03 19:00 21

Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь

2020-09-03 18:00 138

Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин

2020-09-03 17:30 156

При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный

2020-09-03 16:30 204
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев из городского транспорта решили пересадить на такси и электробусы 2020-09-03 19:00 21
Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь 2020-09-03 18:00 138
Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин 2020-09-03 17:30 156
При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный 2020-09-03 16:30 204

Лента

19:00 Украинцев из городского транспорта решили пересадить на такси и электробусы
18:30 Доллар слегка дорожает, а евро заметно дешевеет в обменниках и на черном рынке
18:00 Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь
17:30 Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин
17:00 Германия ждет реакции России на отравление Навального - Меркель
16:30 При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный
15:46 Власти Грузии значительно усложнили выезд своих граждан в страны ЕС
фото 15:14 Битва за Киев: Порошенко уже готовится 12 раундам "дебатов" против Виталия Кличко
14:43 Институт Роберта Коха дал ответ на ключевой вопрос о коронавирусе
14:15 В Польше почти на треть сократили обязательный карантин из-за коронавируса