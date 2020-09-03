Украина При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный

2020-09-03 16:30 204

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали пропавшим без вести. Его тело нашли под завалами блиндажа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

По словам побратимов военного, когда пожар приближался к позициям ВСУ, он эвакуировал военное имущество.

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали пропавшим без вести. Его тело нашли под завалами блиндажа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

По словам побратимов военного, когда пожар приближался к позициям ВСУ, он эвакуировал военное имущество.

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