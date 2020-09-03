Украина Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь

2020-09-03 18:00 141

 

В пятницу, 4 сентября, жара постепенно начнет отступать из Украины. Однако в некоторых областях она еще задержится.

Где именно можно пока не прятать летний гардероб, а где - достать осенний, рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Воздух как следует прогреется - до +34 градусов Цельсия - на востоке и юго-востоке Украины. А вот на западе и севере уже похолодает до +18...+23 градусов.

Центральная же часть окажется между двух погодных полюсов: в Винницкой области будет довольно свежо, а в Днепре с прилегающими районами довольно тепло. Юг также распрощается со зноем, разве что Запорожье будет еще крепко держать лето за хвост.

Дожди, местами с грозами, пройдут от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым. На западе и востоке осадков не предвидится.

В Киеве в конце рабочей недели природа выдаст компенсацию за адскую жару: ожидается +20...+22 градуса, да еще и с дождем.

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