Украина Украинцев из городского транспорта решили пересадить на такси и электробусы

2020-09-03 19:00 261

 

Улучшение модели пассажирских перевозок в Украине предусматривает замену маршруток качественным общественным транспортом и электробусами, а также легализацию такси. Об этом в интервью УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Инфраструктурные проекты - они все не быстрые. Из того, что реалистично: начать улучшать модель перевозок, уходить от маршруток, постепенно заменяя их качественным общественным транспортом, электробусы, улучшать пассажирские перевозки, легализовать такси - сделать раздел между лицензированными такси и службами такси, которые занимаются перевозками, те же Уклон, Bolt, UBER. Сейчас они - в "серой" зоне. Хотелось бы, чтобы Рада поддержала (законопроект - ред.), тогда будет легальный перевозчик, будут страховки, ответственность, безопасность. Пассажиры будут уверены в безопасности", - рассказал министр инфраструктуры о ближайших планах в сфере пассажирских перевозок.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 12 млн евро на обновление трамвайного парка во Львове.

"Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди - реализация проекта по закупке трамваев во Львове. Благодарен нашим партнерам за сотрудничество и поддержку. Современный наземный транспорт должен быть экологичным, комфортным и работать для людей!" - говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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