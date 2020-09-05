Украина Возраст выхода на пенсию хотят увеличить: к чему нужно готовиться украинцам, «надбавка за каждые...»

2020-09-05 11:30 132

 

Украинцам собираются поднять возраст выхода на пенсию.

Чиновники разрабатывают механизм, согласно которому государственные служащие смогут выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.

Сейчас государственные служащие должны выходить на пенсию в 60 лет. Если они хотят работать дольше, то по специальному приказу возраст выхода на заслуженный отдых могут продлить до 65 лет. В “Слуге народа” рассматривают возможность устранить данные ограничения.

Отмечается, что речь идет об отсрочке самого увольнения из-за выхода на пенсию, при этом сам пенсионный возраст и выплату пенсии переносить не будут.

Еще один важный момент: украинцы имеют право не просто продолжить работать на пенсии, но и отсрочить ее выплату.

Юрист Александр Плахотник напомнил, что за каждый месяц отсрочки пенсии ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, надбавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

Например, если выйти на пенсию в 63 года, размер пенсии увеличится на 18%. Но за неполный месяц доплачивать не будут.

“Человеку, который приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с настоящим Законом, но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию с более позднего возраста, пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с повышением размера пенсии по возрасту”, – сказано в законе.

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