Украина Стали известны даты сильных магнитных бурь в сентябре 2020-го

2020-09-06 12:30 702

Сентябрь 2020 года будет не особо богат на геоштормы. Только во сторой половине месяца нас будут ожидать ощутимые метеоволнения уровня G1. Они продлятся двое суток и могут стать причиной проблем со здоровьем у метеозависимых людей, гипертоников, людей с болезнями сердца и сосудов. Да и у здорового человека может попросту разболеться голова.

Даты магнитных бурь озвучила лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН. Самых сильных колебаний уровня G1 можно ожидать 24 и 25 сентября. К тому же, в течение месяца будут наблюдаться менее ощутимые всплески 2- 3 и 18−19 числа.

Современная наука ставит под вопрос влияние геоштормов на человеческий организм. Но это не отменяет того, что во время магнитных бурь многие жалуются на ухудшение самочувствия.

По свидетельствам врачей наиболее частыми в период геоштормов становятся проблемы, связанные с нарушением сна, появляются нервозность и раздражительность. Люди с хроническими недугами могут ощутить обострение болезней.

Медики советуют в эти дни избегать стрессовых ситуаций, пить нейтральные или расслабляющие напитки вроде соков и морсов, а перед сном рекомендуется принять теплую ванную с ароматическими маслами или солями.

Негативное воздействие магнитной бури на организм можно несколько сгладить. В такие дни лучше отказаться от вредной пищи, употребления алкоголя, кофе, чая и других бодрящих напитков. При этом нужно соблюдать питьевой режим — пить много воды.

Не рекомендуются и чрезмерные физические нагрузки. Вместо посещения зала и силовых упражнений лучше прогуляться на воздухе.

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