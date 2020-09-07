Украина В Одессе начинается финальный этап поднятия затонувшего танкера Delfi

2020-09-07 09:11 300

В Одессе стартует финальный этап поднятия затонувшего танкера Delfi. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Завершающая стадия операции включает:

откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях)

испытания водоточности

перемещение на глубину

заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4"

подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход

Напомним, что ранее танкер Delfi снова стал причиной разлива нефтепродуктов. В результате утечки концентрация нефтепродуктов в воде в 5,8 раза больше предельно допустимого показателя.

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