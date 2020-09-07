Украина Подъем затонувшего в Одессе танкера Delfi снова не состоялся

2020-09-07 11:44 162

В Одессе еще вчера должна была пройти финальная стадия работ по подъему танкера Delfi, потерпешвего крушение в ноябре. Однако поднять танкер снова не удалось, передает "Думская".

В течение дня вокруг затонувшего бункеровщика кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали "завершающий этап" на мобильные телефоны .

Напомним, в Одессе начался финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi.

Завершающая операция включает откачку воды из танков, испытания водоточности, перемещение танкера на глубину, заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4", подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

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