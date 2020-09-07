Украина В Киеве массово закрыли пляжи: что происходит

2020-09-07 18:00 348

В Киеве из-за цветения воды закрыли все официальные пляжи. Им присвоен "красный флаг", что означает запрет на купание.

Об этом сообщается на Facebook-странице КП "Плесо".

В частности купаться запрещено на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Водоворот", "Галерный", "Троещина", "Вербный ","Пуща-Водица".

"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - сказано в публикации.

Отмечается, что об изменениях статусов пляжей будет сообщено дополнительно.

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