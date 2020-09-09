Украина Верховный суд остановил взыскание с ПриватБанка 347 млн ​​долларов в пользу Суркисов

2020-09-09 14:47 279

Верховный суд принял решение остановить выполнение постановления суда об обеспечении иска компаний к ПрибатБанку.

Сегодня стало известно, что Коллегия судей удовлетворила ходатайство ПриватБанка и остановила исполнение постановления Печерского райсуда Киева оставленной без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

Отмечается, что удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что взыскание с ПриватБанка 347 млн ​​долларов, несет риски для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом.

Ранее Минюст Украины подал жалобу на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, из-за решения о взыскании около 10 млрд гривен из Приватбанка в пользу братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

В соответствующем заявлении компании просили суд определить сумму, которую должен им выплатить ПриватБанк в рамках исполнения обязательств по обслуживанию депозитов. По оценкам истцов, обязательства банка составляют $350 млн (из них $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

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