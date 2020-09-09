Украина В ГБР подтвердили, что ряд расследований против Порошенко уже закрыты

2020-09-09 14:12 291

Госбюро расследований закрыло несколько дел против экс-президента Петра Порошенко. 

"Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", – сообщил замглавы ГБР Александр Бабиков в интервью Українським Новинам .

Речь идет о закрытии двух-трех дел, добавил он, не уточнив, какие именно производства и кто выступал заявителями по ним.

Также Бабиков сообщил, что суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, а также завод Кузница на Рыбальском, которым ранее владел пятый президент.

Сейчас  картины находятся под арестом в музее, но все желающие могут на них посмотреть.

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