Политика В ГБР рассказали о давлении со стороны Офиса президента и медийных атаках

2020-06-19 18:28 435
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Офис президента не оказывает давления на Госбюро расследований. Об этом заявил заместитель директора ГБР Александр Бабиков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, медийные атаки на бюро идут из всех политических лагерей. Сотрудники бюро общаются нардепами и министрами, но уверяют, что со стороны ОП давления по конкретным делам  на них не оказывается.

Бабиков заявил, что старается организовать работу свою и своих подчиненных так, чтобы они соблюдали закон.

"Более того, если вы проанализируете медийные атаки на ГБР, то они идут из всех политических лагерей", - добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Госбюро расследований Романа Трубы. Верховный суд отклонил иск бывшего директора ГБР, который добивался восстановления в должности.

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