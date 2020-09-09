Украина В общественном транспорте планируют ввести весовой контроль

2020-09-09 21:30 258

На украинских дорогах планируют ввести габаритно-весовой контроль пассажирского транспорта. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническим параметрам норма, это те же риски. Это - об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. и все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал Криклий.

Также министр совместно с депутатским корпусом добавил, что вопрос остается в доработке.

Кроме того, до конца 2020 года на дорогах государственного значения будет установлено еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021 - еще 100.

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