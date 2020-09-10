Украина фото Поднятый В Одессе танкер Delfi тащат на буксире в порт Черноморска

2020-09-10 12:41 57

Поднятый с пляжа Дельфин в Одессе танкер Delfi буксируют в порт Черноморска.

Как сообщил глава Одесской ОГА Максим Куций , что чтобы убрать танкер, который лежал на пляже с конца ноября прошлого года, работали круглосуточно.

"На рассвете с помощью плавкрана и буксиров началась транспортировка танкера с городского пляжа Дельфин. Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение нескольких часов судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск", - написал Куций.

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