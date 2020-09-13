Украина В Украине введут новую систему проверки получателей льгот и субсидий: что известно

2020-09-13 12:00 30

С начала следующего года украинцев, которые претендуют на получение субсидии или другого вида государственной помощи, будут проверять при помощи новой системы верификации информации.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, министерство финансов создало информационно-аналитическую платформу верификации, которая объединяет в одном месте информацию из многих источников о тех, кто обращается за льготами и субсидиями.

Отмечается, что новая информационно-аналитическая платформа способна обеспечить одновременную обработку 3,5 тысяч запросов на проверку информации. Она даст возможность государственным органам при рассмотрении вопроса о назначении помощи значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплате.

Кроме того разработан механизм предоставления доступа к платформе органам, осуществляющим государственные выплаты. Это обеспечит взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

"Проведение превентивной проверки также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственных пособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат", - пояснили в пресс-службе.

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