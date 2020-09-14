Украина В Украине резко изменится погода: синоптик назвала "переломную" дату

2020-09-14 18:00 414

 

Жаркая погода в Украине продержится до четверга, а уже с 18 сентября синоптики прогнозируют в Украине похолодание.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на прогноз синоптика Наталии Диденко, опубликованный на ее Facebook-странице.

На погоду на европейском континенте во вторник, 15 сентября, будет влиять мощный антициклон, который распространит область высокого атмосферного давления от Атлантики до Украины, от Скандинавии до Крита.

В Украине везде будет сухо тепло и солнечно. Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня достигнет + 24…+ 29 градусов. Прохладней будет на Сумщине и в северных районах Черниговщины, где ожидают + 21… + 24 градуса.

 В Киеве во вторник, 15 сентября - сухо, ясно, +25 градусов.

В среду и четверг в Украине ожидается пик тепла, температура воздуха достигнет + 25…+ 31 градуса. Но уже 18-20 сентября, в конце недели, температура воздуха опустится до + 12 + 18 градусов, лишь на юге будет на несколько градусов теплее.

Резкое изменение температуры хорошо видно на прогностических картах.

 

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