Украина Укрзализныця восстановила работу онлайн-сервиса продажи билетов

2020-09-15 12:43 147

На сайте Укрзализныци восстановлена работа онлайн-сервиса продажи железнодорожных билетов. 

"Работа booking.uz.gov.ua восстановлена, сервис работает в обычном режиме", – сообщает пресс-служба компании.

Напомним, вчера онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов был недоступен из-за технического сбоя. Над восстановлением работы сайта трудились IT-специалисты Укрзализныци.

При этом железнодорожные кассы продолжали работать в обычном режиме, согласно расписанию.

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