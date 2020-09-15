Укрзализныця восстановила работу онлайн-сервиса продажи билетов

На сайте Укрзализныци восстановлена работа онлайн-сервиса продажи железнодорожных билетов.
"Работа booking.uz.gov.ua восстановлена, сервис работает в обычном режиме", – сообщает пресс-служба компании.
Напомним, вчера онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов был недоступен из-за технического сбоя. Над восстановлением работы сайта трудились IT-специалисты Укрзализныци.
При этом железнодорожные кассы продолжали работать в обычном режиме, согласно расписанию.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире