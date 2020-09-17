Украина Штрафы для украинцев резко увеличили, Рада проголосовала за законопроект: «до 51 тысячи гривен»

2020-09-17 10:00 153

 

Верховная Рада проголосовала за законопроект, в соответствии с которым вырастут штрафы для украинцев

Речь идет о законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение правил габаритно-весового контроля. Теперь водителей фур будут штрафовать за любое превышение габаритно-весовых норм, в то время как раньше засчитывался только перевес от 5% и выше.

Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан за отказ от габаритно-весового контроля, а также за нарушения при заполнении накладной и других документов на груз.

Теперь водителей крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей, нарушивших правила, ждут такие штрафы:

  • За перегруз до 2% включительно – 1700 гривен;
  • За перегруз от 2% до 5% - 5100 гривен;
  • За перегруз от 5% до 10% - 8500 гривен;
  • За перегруз от 20% до 30% - 34 тысячи гривен;
  • За перегруз более 30% - 51 тысяча гривен.

Отмечается, что эти нормы ужесточаются для того, чтобы бороться с преждевременным разрушением дорог.

Ранее мы сообщали, что банкам и кредитным союзам частично запретили взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей.

Так, стало известно, что ВРУ своим решением запретила банкам и кредитным союзам взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, превышающем сумму кредита.

 Нардепы ограничили также двойным размером кредита максимальную сумму взыскания.
 
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