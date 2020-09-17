Штрафы для украинцев резко увеличили, Рада проголосовала за законопроект: «до 51 тысячи гривен»

Верховная Рада проголосовала за законопроект, в соответствии с которым вырастут штрафы для украинцев
Речь идет о законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение правил габаритно-весового контроля. Теперь водителей фур будут штрафовать за любое превышение габаритно-весовых норм, в то время как раньше засчитывался только перевес от 5% и выше.
Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан за отказ от габаритно-весового контроля, а также за нарушения при заполнении накладной и других документов на груз.
Теперь водителей крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей, нарушивших правила, ждут такие штрафы:
Отмечается, что эти нормы ужесточаются для того, чтобы бороться с преждевременным разрушением дорог.
Ранее мы сообщали, что банкам и кредитным союзам частично запретили взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей.
Так, стало известно, что ВРУ своим решением запретила банкам и кредитным союзам взимать с заемщиков штрафы за просрочку платежей по потребительским кредитам в размере, превышающем сумму кредита.