Украина В Украину идет "летняя" жара и дожди: синоптик рассказала, к чему готовиться

2020-09-21 18:00 531

 

На протяжении всей ближайшей недели в Украине ожидается сухая и ясная погода, однако по утрам и вечерам возможны осенние туманы.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталия Диденко.

По ее прогнозу, во вторник, 22 сентября, повсеместно в Украине ожидается сухая ясная погода, которую обеспечит антициклон.

"Ночью можно любоваться звездами и новолунием, а днем еще подбирать на нос веснушек", - заметила синоптик.

На большей части Украины ветер ожидается преимущественно южных направлений, только на востоке страны еще будет дуть северо-западный. Ожидается также типичный признак осени – утренние и вечерние туманы.

"Кроме романтической картинки, они будут создавать неудобства для водителей - ухудшать видимость до 300-500 метров. Не забывайте включать фары и держать дистанцию", - предупредила Наталия Диденко.

В течении дня температура воздуха ожидается комфортной + 22 + 27 градусов. А на протяжении недели воздух прогреется до + 25 + 29 градусов, а на юге и до +30 градусов.

Ближайшие дожди синоптик предвидит в воскресенье, 27 сентября, на западе Украины. В следующий понедельник к осадкам присоединится юг страны, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на большей части Украины.

"В Киеве завтра все, как у людей: День осеннего равноденствия, солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +25 градусов", - обрадовала жителей столицы Наталия Диденко .

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