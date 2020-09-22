В Украине введут новые требования к велосипедистам: что нужно знать

В Украине могут обязать велосипедистов надевать защитный шлем. Авторы инициативы настаивают на том, что данное защитное средство спасает жизни в случае аварии.
Как говорится в сюжете ТСН, в Украине очень часто происходят аварии с участием велосипедистов.
Только с начала этого года зафиксировали 1462 аварии по факту наезда на велосипедистов. При этом 127 человек погибли, еще 1113 получили трвмы.
Медики же утверждают, что шлем в случае аварии защищает человека от травм головы, а также обеспечивает уменьшение риска повреждения головного мозга.
В свою очередь в велосообществе пока идет дискуссия о том, стоит ли обязать владельцев двухколесных одевать шлем всегда, или только на дороге.
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