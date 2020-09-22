Украина В Украине введут новые требования к велосипедистам: что нужно знать

2020-09-22 20:30 627

 

В Украине могут обязать велосипедистов надевать защитный шлем. Авторы инициативы настаивают на том, что данное защитное средство спасает жизни в случае аварии.

Как говорится в сюжете ТСН, в Украине очень часто происходят аварии с участием велосипедистов.

Только с начала этого года зафиксировали 1462 аварии по факту наезда на велосипедистов. При этом 127 человек погибли, еще 1113 получили трвмы.

Медики же утверждают, что шлем в случае аварии защищает человека от травм головы, а также обеспечивает уменьшение риска повреждения головного мозга.

В свою очередь в велосообществе пока идет дискуссия о том, стоит ли обязать владельцев двухколесных одевать шлем всегда, или только на дороге.

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