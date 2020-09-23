фото-видео фото Медики показали, как легкие покрываются матовым стеклом от коронавируса

2020-09-23 12:16 111

Медики из Тернополя показали снимки, на которых запечатлены изменения легких пациентов в результате поражения коронавирусом. Соответствующая информация представлена на Facebook-странице управления здравоохранения Тернопольской ОГА.

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", - сообщили тернопольский врачи.

Комментируя томографические снимки легких здорового и зараженного человека, медики обратили внимание на снимок больного Covid-19, на котором запечатлено, как легкие покрываются "матовым стеклом".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Медики показали, как легкие покрываются матовым стеклом от коронавируса

2020-09-23 12:16 111

фото Смог дышать сам! Появилось первое фото Алексея Навального в клинике Берлина

2020-09-15 15:14 2181

видео Названа точная дата выхода второго сезона сериала Мандалорец

2020-09-04 20:33 4260

фото + видео В Одессе началась новая операция по подъему со дна затонувшего танкера Delfi

2020-08-11 10:12 6411
Все статьи раздела "фото-видео"

фото-видео

фото Медики показали, как легкие покрываются матовым стеклом от коронавируса 2020-09-23 12:16 111
фото Смог дышать сам! Появилось первое фото Алексея Навального в клинике Берлина 2020-09-15 15:14 2181
видео Названа точная дата выхода второго сезона сериала Мандалорец 2020-09-04 20:33 4260
фото + видео В Одессе началась новая операция по подъему со дна затонувшего танкера Delfi 2020-08-11 10:12 6411

Лента

12:43 После месяца борьбы за жизнь Навального выписали из клиники Берлина
фото 12:16 Медики показали, как легкие покрываются матовым стеклом от коронавируса
11:42 В Украине резко возросло число новых случаев заражения - где сегодня опасно
11:15 Владимир Зеленский назначил новых послов Украины еще в двух странах
11:00 "Укрбуд мог достроить свои объекты. Его просто выпотрошили", - Максим Микитась
10:38 Маск выпустит на рынок беспилотный Tesla по цене обычного кроссовера
10:14 Тест на коронавирус после 14-дневной самоизоляции перестал быть обязательным
09:40 Разумков отреагировал на слухи о вероятном роспуске Верховной Рады
09:11 Миссия ОБСЕ зафиксировала 1071 нарушение режима тишины на Донбассе
08:39 Стало известно, почему Китай не хочет продавать TikTok американским компаниям