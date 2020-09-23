фото-видео фото Медики показали, как легкие покрываются матовым стеклом от коронавируса

2020-09-23 12:16 111

Медики из Тернополя показали снимки, на которых запечатлены изменения легких пациентов в результате поражения коронавирусом. Соответствующая информация представлена на Facebook-странице управления здравоохранения Тернопольской ОГА.

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", - сообщили тернопольский врачи.

Комментируя томографические снимки легких здорового и зараженного человека, медики обратили внимание на снимок больного Covid-19, на котором запечатлено, как легкие покрываются "матовым стеклом".

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