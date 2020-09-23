Мир Заново учился ходить и писать: Навальный рассказал о лечении в "Шарите" и планах на будущее

2020-09-23 17:30 204

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который завершил лечение в немецкой клинике "Шарите", рассказал о реабилитации после отравления "Новичком".

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Навального, впервые он увидел себя в зеркале через 24 дня в реанимации, из которых 16 провел в коме.

"Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма "Властелин колец". И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать свое чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор)", - отметил он.

Навальный добавил, что теперь ему придется заниматься с физиотерапевтом, возможно, в реабилитационном центре. Среди задач - полностью вернуть контроль над пальцами и научиться снова держать баланс.

Оппозиционер рассказал, что он не может кидать мяч левой рукой, до последнего времени не получалось писать в строчку, только в столбик.

Стоит отметить, что ранее правительство Германии объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что вещество, использованное для отравления Навального, было формой нервно-паралитического агента "Новичок".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире