ВОЙНА В Украине Киевлянам "разрешили" ходить на пляжи города: озвучено главное условие

2022-07-02 12:30

 

В Киеве нет официально открытых пляжей, но жители столицы все равно идут туда из-за сильной жары. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, какие киевские пляжи являются относительно безопасными.

Главный критерий назвал заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос в эфире национального телемарафона.

"В городе Киеве официально не открыт ни один пляж. Поэтому, если люди идут на пляж, нужно посмотреть, есть ли рядом жилой дом или укрытие и они в доступности 2-3 минут смогут укрыться, то тогда можно идти на пляж. Если нет, то мы бы не рекомендовали этого делать", – сказал он.

Напомним, в Киеве на более, чем 20 пляжах обнаружили кишечную палочку, что является признаком загрязнения воды фекалиями.

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