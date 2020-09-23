Украина Правительство создало Украинский центр транспланткоординации

2020-09-23 21:30 249

 

Кабмин поддержал проект распоряжения о создании Украинского центра транспланткоординации, что позволит до конца этого года провести более 100 операций. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

“Проектом распоряжения Кабмина было принято решение о создании специализированного учреждения Украинский центр транспланткоординации. Главной его функцией будет координация и объединение усилий всех учреждений, оказывающих медицинскую помощь в сфере трансплантации”, — сказал Иващенко.

По его словам, это позволит до конца 2020 года обеспечить проведение в Украине более 33 трансплантаций почки, 3 трансплантаций сердца, 3 — печени, 84 — костного мозга от родственного донора и 4 от неродственного донора.

Напомним, по информации Минздрава, до конца этого года в Украине планируется проведение 88 трансплантаций костного мозга.

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