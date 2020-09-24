Политика "Украина готова преодолевать экономический кризис", - Зеленский на Генассамблее ООН

2020-09-24 12:16 156

Президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина готова вместе со всеми преодолевать экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. 

"COVID-19 показал, что глобальный мир - это не только мир без границ. Это и глобальная ответственность, когда к противодействию общим угрозам должно быть привлечено не семь, не 20, а минимум 193 страны", - передает слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Также по его словам, в борьбе с коронакризисом Украина готова сделать свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности человечества, поскольку угроза голода для миллионов человек растет.

"Это экзамен для всех государств. Гонка за доступу к ограниченным ресурсам только усугубит проблемы. Мы нуждаемся в искренности в диалоге и действенной солидарности, потому что именно в этом заключается ценность многосторонности", - сказал президент.

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Украина отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси 2020-09-24 11:15 243
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