Мир В Москве устроили обыск в квартире Навального и арестовали его счета в банках

2020-09-25 13:15 312

Квартира российского оппозиционера Алексея Навального в Москве и его счета оказались под арестом. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает ВВС.

"Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, а также на его счета", - рассказала Ярмыш.

Судебные исполнители ввели запрет на регистрационные действия в отношении доли Навального в квартире в Марьине 27 августа, то есть через неделю после его отравления. В этом жилище Навальному принадлежит половина. Тогда же были арестованы счета Навального. Это решение связано с иском компании "Московский школьник" и расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об отравлении в московских школах.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов говорит, что арест имущества будет оспариваться.

Ранее были арестованы и счета ФБК, и потому фонд зарегистрировал новое юридическое лицо. В общей сложности суд постановил взыскать с Навального, его соратницы Любови Соболь и ФБК 87,6 млн рублей.

Право требования долга с ФБК, Навального и Соболь было выкуплено у ООО "Московский школьник" бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным, как "повар Путина". Юристы бизнесмена с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга с ФБК и Соболь. Решение о том, взыскивать ли долг с Навального, Пригожин обещал отложить на неопределенный срок.

Напомним, 23 сентября Навального выписали из берлинской клинике "Шарите". Факт отравления политика нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" сначала подтвердила немецкая военная лаборатория, позже – лаборатории еще двух стран – Франции и Швеции.

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