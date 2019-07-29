Мир Главный противник Путина Навальный отравлен неизвестным веществом, врачей срочно выдворили

2019-07-29 13:44 294

По официальной версии Алексей Навальный попал в больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция". Однако, врачи уже открыто говорят о токсическом повреждении кожи и слизистых неизвестным химическим веществом.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится под 30-дневным административным арестом, 28 июля попал в больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция".

"Сегодня Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция": сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён", - сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш в своем Twitter.

Вместе с тем, лечащие врачи Алексея Навального, посетившие его в московской больнице, не исключают "токсическое повреждение кожи и слизистых" оппозиционного политика "неизвестным химическим веществом". Об этом врач Анастасия Васильева сообщает на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 28 июля.

По ее словам, медиков практически сразу выпроводили из палаты, сославшись на то, что Навальный находится под арестом. Врачам пришлось осматривать политика, а также собирать жалобы и анамнез "через дверь".

"Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея - абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту. Зачем? Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине "заболевания" Алексея Навального", - отметила Васильева.

Выявленные у Навального симптомы "соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту", при котором "помощь должна быть оказана немедленно". Васильева убеждена, что такая реакция - результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Она не исключает, что токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом было совершено "третьим лицом".