Мир Навальный в коме - отравленного в РФ оппозиционера запретили перевозить в Германию

2020-08-21 11:10 348

Медики запретили перевозить российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, которого ранее госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она.

Пресс-секретарь утверждает, что ранее медики обещали санкционировать транспортировку, но в последний момент отказали.

Напомним, утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российского оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у главы фонда токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить.

Врачи поставили предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации).

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, отрава могла быть в чашке чая, который Навальный пил в аэропорту Томска перед полетом. На данный момент Навальный находится в коме.

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