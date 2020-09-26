Украина В Украине авто среднего класса станут "роскошью": сколько придется платить водителям

2020-09-26 15:00 363

 

В Украине предусмотрено введение налогов для владельцев автомобилей среднего класса.

Об этом сообщает Минфин.

Новые налоги будут рассчитываться в 2021 году. Сейчас владельцы машин, стоимость которых больше 375 минимальных зарплат (1,87 млн грн), платят налог в размере 25 тыс. грн в год. Однако в парламенте уже зарегистрирован законопроект №4101, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. А порог стоимости авто предлагается снизить до 200 минимальных зарплат.

Если закон примут, то владельцам авто, которые стоят более 1 млн грн, со следующего года придется платить 25 тысяч гривен. Но в 2021 году также повысится и "минималка", а налог "охватит" и тех, у кого машина среднего класса. Налоги будут платить те, кто купил авто, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, а их стоимость стартует от 1,2 млн грн.

На сайте Минэкономики будут размещать перечень с марками машин, моделями и годом выпуска, которые подлежат налогообложению.

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