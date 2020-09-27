Выживший курсант рассказал правду о крушении Ан-26

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер пообщался с единственным выжившим в катастрофе Ан-26 - курсантом Вячеславом Злочевским.
Об этом Кучер рассказал в комментарии hromadske.
«С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически - он даже в удовлетворительном состоянии», - сказал Кучер.
Глава облгосадминистрации рассказал, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским пообщался с 20-летним курсантом и отметил, что вопросами молодого человека нагружали.
Кучер отметил, что со слов Злочевского происходящее после авиакатастрофы выглядело как компьютерная игра.
Курсант рассказал, что очнулся после катастрофы и первое, что увидел, - горящего товарища. Злочевский тушил огонь на молодом человеке, тем самым дал ему шанс на жизнь, однако позже курсант умер в больнице.
Кучер отметил, что Злочевский помнит не все, поскольку некоторое время был без сознания.
В то же время курсант сообщил, что с самолета не прыгал.
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