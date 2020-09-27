Украина Выживший курсант рассказал правду о крушении Ан-26

2020-09-27 14:30 2307

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер пообщался с единственным выжившим в катастрофе Ан-26 - курсантом Вячеславом Злочевским.

Об этом Кучер рассказал в комментарии hromadske.

«С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически - он даже в удовлетворительном состоянии», - сказал Кучер.

Глава облгосадминистрации рассказал, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским пообщался с 20-летним курсантом и отметил, что вопросами молодого человека нагружали.

Кучер отметил, что со слов Злочевского происходящее после авиакатастрофы выглядело как компьютерная игра.

Курсант рассказал, что очнулся после катастрофы и первое, что увидел, - горящего товарища. Злочевский тушил огонь на молодом человеке, тем самым дал ему шанс на жизнь, однако позже курсант умер в больнице.

Кучер отметил, что Злочевский помнит не все, поскольку некоторое время был без сознания.

В то же время курсант сообщил, что с самолета не прыгал.

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