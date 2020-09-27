Украина Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от коронавируса

2020-09-27 13:00 405

 

Достаточный уровень витамина D в организме человека может снижает риск заражения и смерти от коронавируса COVID-19.

К такому выводу пришли сотрудники Медицинской школы Бостонского университета, проведя анализ крови более 200 пациентов с коронавирусом, сообщается в журнале PLOS ONE.

Среди испытуемых оказались люди с дефицитом витамина D. При этом у людей, которые не страдали его дефицитом и заразились COVID-19, риск развития серьезных осложнений или летального исхода был ниже более чем на 50%.

Ученые выяснили, как долго коронавирус может "жить" в лифте. По результатам исследования, зараженные коронавирусом частицы остаются внутри него до получаса после того, как инфицированный человек кашлял или разговаривал в нем.

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