Политика СМИ Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель

2020-09-28 11:14 267

По данным немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в клинике Шарите, где политик проходит лечение после отравления.

Как сообщает Spiegel, этот жест со стороны канцлера ФРГ наглядно демонстрирует солидарность немецкого правительства с российским оппозиционным политиком.

"Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа во время возвращения в Москву из Томска Алексею Навальному во время полета стало плохо, поэтому самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российский оппозиционер был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили госпитализацию политика в Германию. Сейчас он проходит лечение в немецкой больнице. Алексея Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Факт отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" сначала подтвердила немецкая военная лаборатория, позже – лаборатории еще двух стран – Франции и Швеции.

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