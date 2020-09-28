Политика СМИ Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель

2020-09-28 11:14 267

По данным немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в клинике Шарите, где политик проходит лечение после отравления.

Как сообщает Spiegel, этот жест со стороны канцлера ФРГ наглядно демонстрирует солидарность немецкого правительства с российским оппозиционным политиком.

"Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа во время возвращения в Москву из Томска Алексею Навальному во время полета стало плохо, поэтому самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российский оппозиционер был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили госпитализацию политика в Германию. Сейчас он проходит лечение в немецкой больнице. Алексея Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Факт отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" сначала подтвердила немецкая военная лаборатория, позже – лаборатории еще двух стран – Франции и Швеции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Стало известно, когда выживший после отравления Навальный вернется в Россию

2020-09-25 09:12 1011

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана

2020-09-28 13:15 165

СМИ Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель

2020-09-28 11:14 267

МИД Украины сделал заявление по обострению между Арменией и Азербайджаном

2020-09-28 08:39 405

Кулеба назвал риски сближения Путина и Лукашенко для Украины

2020-09-27 14:00 1137
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана 2020-09-28 13:15 165
СМИ Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель 2020-09-28 11:14 267
МИД Украины сделал заявление по обострению между Арменией и Азербайджаном 2020-09-28 08:39 405
Кулеба назвал риски сближения Путина и Лукашенко для Украины 2020-09-27 14:00 1137

Лента

14:16 Китай начал массовую вакцинацию от коронавируса экспериментальным препаратом
13:42 Число зараженных covid-19 в Украине превысило 200 тысяч - ситуация по областям
13:15 Трамп заявил, что попытается остановить войну Армении и Азербайджана
12:41 Сутки на Донбассе: за сутки перемирие было нарушено четыре раза
видео 12:31 Дорогий ресторан, танці та салют: Петро Порошенко гучно відсвяткував день народження у день жалоби
12:16 Протесты в Беларуси: милиция снова применила оружие, сотни задержанных
11:42 Стали известны реальные потери сторон в боях вокруг Нагорного Карабаха
СМИ 11:14 Алексея Навального в клинике Берлина тайно посетила Ангела МЕркель
10:39 В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час
фото 10:31 Что посмотреть в Национальной опере Украины в октябре - анонс