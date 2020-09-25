Мир Стало известно, когда выживший после отравления Навальный вернется в Россию

2020-09-25 09:12 237

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в ФРГ до завершения курса реабилитации. По словам представителя политика Киры Ярмыш, это может занять недели. 

"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", - заявила его пресс-секретарь  в эфире на YouTube-канале Навальный LIVE.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления. Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине. Позже власти Германии сообщили, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок", и допустили, что к этому могут быть причастны российские власти. 

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