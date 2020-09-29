Украина Украинцев предупредили о росте цен на услуги ЖКХ

2020-09-29 21:00 57

 

Счета за коммунальные услуги для украинцев могут резко вырасти этой осенью

Уже осенью счета за коммунальные услуги для украинцев могут резко вырасти.

Об этом идет речь в материале Экономических новостей.

Как сообщает издание, оптимальная цена газа, которую, скорее всего, заложат в тариф, составляет 4,048 гривен.

Начиная с 2021 года, стоимость импортного газа будет увеличиваться ежегодно на 19,6% и к 2023 году вырастет до 214 долларов, что, разумеется, станет причиной для роста всех тарифов.

Газ для населения уже подорожал для населения и в сентябре составил 5,49 грн, что на гривну больше, чем в августе.

Что касается стоимости электроэнергии, то она повысится для населения уже с 1 октября текущего года. В итоге, стоимость первых 100 кВт-час увеличится почти в два раза с 0,9 грн до 1,68 грн.

Кроме этого, после утверждения RAB-тарифа, который начнет действовать с 2021 года, украинцы будут больше платить за электроэнергию, так как его введение повысит тариф на электроэнергию приблизительно на 14-15% автоматически. Суть нововведения заключается в том, что доходность облэнерго будет привязана не только к тарифу, но и к стоимости активов, что заложат в платежки украинцев.

Вдобавок ко всему, с 1 января 2021 года ожидается повышение цены на холодную воду в среднем на 22%.

Если говорить о субсидиях, то в апреле, при формировании COVID-фонда, льготы и суцвыплаты украинцам уменьшили на 8,2 млрд грн, а в сентябре Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий сокращение расходов Министерства социальной политики по финансированию субсидий на оплату ЖКХ на 2,16 млрд грн.

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